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Во Франции ликвидируют два нелегальных лагеря мигрантов

07 ноября 2019 17:45
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Новости Франции. Из двух нелегальных лагерей во Франции эвакуируют мигрантов. Речь идет о стихийных стоянках на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции ликвидируют два нелегальных лагеря мигрантов-1

В спецоперации принимают участие около 600 полицейских. Беженцев доставляют в специальные центры и приюты.

Во Франции ликвидируют два нелегальных лагеря мигрантов-4

По данным правоохранителей, в этих двух лагерях проживают около 1500 человек. Большинство из них – выходцы из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада. На данный момент операция проходит спокойно.

Во Франции ликвидируют два нелегальных лагеря мигрантов-7

# Беженцы # Фотофакт

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