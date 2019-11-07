Во Франции ликвидируют два нелегальных лагеря мигрантов

Новости Франции. Из двух нелегальных лагерей во Франции эвакуируют мигрантов. Речь идет о стихийных стоянках на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спецоперации принимают участие около 600 полицейских. Беженцев доставляют в специальные центры и приюты.