Во Франции ликвидируют два нелегальных лагеря мигрантов

Новости Франции. Из двух нелегальных лагерей во Франции эвакуируют мигрантов. Речь идет о стихийных стоянках на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Из двух нелегальных лагерей во Франции эвакуируют мигрантов. Речь идет о стихийных стоянках на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В спецоперации принимают участие около 600 полицейских. Беженцев доставляют в специальные центры и приюты.
По данным правоохранителей, в этих двух лагерях проживают около 1500 человек. Большинство из них – выходцы из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада. На данный момент операция проходит спокойно.