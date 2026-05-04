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Во Франции из‑за сбоев в поставках больницы могут остаться без шприцев и масок

04 мая 2026 06:32
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Кризис в Ормузском проливе ударил по системе здравоохранения Франции: больницы рискуют остаться без шприцев, катетеров и защитных масок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из‑за сбоев в поставках больницы могут остаться без шприцев и масок-2

Эти изделия делают из специального пластика, а его производство зависит от поставок нефти. Сырье почти целиком везут из Китая, где из-за логистических проблем сократился выпуск полимеров. По данным французских СМИ, с начала конфликта стоимость пластика для медизделий и полиэтилена для одноразовых халатов выросла вдвое – и ситуация не улучшается.

# франция

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