Во Франции из‑за сбоев в поставках больницы могут остаться без шприцев и масок

Кризис в Ормузском проливе ударил по системе здравоохранения Франции: больницы рискуют остаться без шприцев, катетеров и защитных масок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти изделия делают из специального пластика, а его производство зависит от поставок нефти. Сырье почти целиком везут из Китая, где из-за логистических проблем сократился выпуск полимеров. По данным французских СМИ, с начала конфликта стоимость пластика для медизделий и полиэтилена для одноразовых халатов выросла вдвое – и ситуация не улучшается.