Прямой эфир

Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час

19 июля 2021 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Великобритании отменили большинство карантинных ограничений. С этого дня носить маски и соблюдать социальную дистанцию – не обязательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час-1

Разрешается собираться большими компаниями, возобновили работу ночные клубы. В Шотландии и Уэльсе при этом некоторые меры оставили в силе. Стоит отметить, что ограничения смягчили на фоне всплеска заражений в Соединенном Королевстве. За сутки более 47,5 тысячи случаев.

Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час-4

Во Франции тем временем из-за ухудшения эпидобстановки могут вернуть комендантский час. Вновь вводят ограничения и в Израиле. С 21-ого числа участвовать в массовых мероприятиях смогут лишь те, кто получил прививку от COVID-19, переболел или получил отрицательный тест. Решение принято в связи с распространением в стране дельта-штамма вируса.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры
19 июля 2021 14:29

Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами
19 июля 2021 12:47

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки
19 июля 2021 12:44

В Австрии из-за сильных дождей погиб человек. Мужчину унесло течением реки