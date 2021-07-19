Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час

В Великобритании отменили большинство карантинных ограничений. С этого дня носить маски и соблюдать социальную дистанцию – не обязательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Великобритании отменили большинство карантинных ограничений. С этого дня носить маски и соблюдать социальную дистанцию – не обязательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешается собираться большими компаниями, возобновили работу ночные клубы. В Шотландии и Уэльсе при этом некоторые меры оставили в силе. Стоит отметить, что ограничения смягчили на фоне всплеска заражений в Соединенном Королевстве. За сутки более 47,5 тысячи случаев.
Во Франции тем временем из-за ухудшения эпидобстановки могут вернуть комендантский час. Вновь вводят ограничения и в Израиле. С 21-ого числа участвовать в массовых мероприятиях смогут лишь те, кто получил прививку от COVID-19, переболел или получил отрицательный тест. Решение принято в связи с распространением в стране дельта-штамма вируса.