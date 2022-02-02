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Во Франции и Нидерландах ослабили ковид-ограничения. Что в других странах?

02 февраля 2022 07:05
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В преддверии Олимпийских игр Китай принял серьезные меры безопасности для всех участников, поскольку Пекину предстоит принять около 11 тысяч человек. Тем временем во Франции наоборот ослабляют ковид-ограничения. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 февраля уже можно не носить маску на улице.

Во Франции и Нидерландах ослабили ковид-ограничения. Что в других странах?-1

Также перестает быть обязательной удаленная работа из дома три дня в неделю. Снимают власти ограничения и на количество участников культурных и спортивных мероприятий. Нидерландам отмена части запретов пошла не на пользу. Всего несколько дней, и в королевстве наблюдается всплеск заболеваемости.

Во Франции и Нидерландах ослабили ковид-ограничения. Что в других странах?-4

Германия же не спешит со снятием ограничений. Она занимает второе место в регионе по числу новых случаев COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

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