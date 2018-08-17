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Во Франции грузовик врезался в стоящий автобус с детьми

17 августа 2018 12:44
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Новости Франции. Серьезная авария произошла во Франции. На трассе Париж – Реймс автобус с детьми столкнулся с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции грузовик врезался в стоящий автобус с детьми-1

Пострадали 9 человек. Водитель автобуса остановился на обочине, чтобы заменить колесо со спущенной шиной. На большой скорости в него врезался грузовик. В салоне находились 45 человек. Это дети от 3 до 13 лет. Серьезные травмы получили двое ребят, с ними работают медики.

# Авария # Фотофакт

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