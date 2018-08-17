Во Франции грузовик врезался в стоящий автобус с детьми

Новости Франции. Серьезная авария произошла во Франции. На трассе Париж – Реймс автобус с детьми столкнулся с грузовиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 9 человек. Водитель автобуса остановился на обочине, чтобы заменить колесо со спущенной шиной. На большой скорости в него врезался грузовик. В салоне находились 45 человек. Это дети от 3 до 13 лет. Серьезные травмы получили двое ребят, с ними работают медики.