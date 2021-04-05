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Во Франции десятки людей обнажились перед зданием Министерства культуры

05 апреля 2021 15:48
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В Европе продолжаются протесты против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции акцию неповиновения устроили деятели искусства. Около 100 человек обнажились перед зданием Министерства культуры в Париже. Они выражали недовольство тем, что культурные объекты остаются закрытыми в течение нескольких месяцев из-за пандемии.

Во Франции десятки людей обнажились перед зданием Министерства культуры-1

В Великобритании массовые демонстрации прошли в Лондоне, Ньюкасле, Ливерпуле и Белфасте. Митингующие забрасывали правоохранителей кирпичами, фейерверками и бутылками. Десятки человек были задержаны. У некоторых изъято холодное оружие.

Во Франции десятки людей обнажились перед зданием Министерства культуры-4

В Швейцарии против протестующих были применены резиновые пули и слезоточивый газ. В выходные антиковидные протесты также прошли в Германии и Румынии.

# Акции протеста # Фотофакт

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