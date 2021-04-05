Во Франции десятки людей обнажились перед зданием Министерства культуры

В Европе продолжаются протесты против антиковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции акцию неповиновения устроили деятели искусства. Около 100 человек обнажились перед зданием Министерства культуры в Париже. Они выражали недовольство тем, что культурные объекты остаются закрытыми в течение нескольких месяцев из-за пандемии.

В Великобритании массовые демонстрации прошли в Лондоне, Ньюкасле, Ливерпуле и Белфасте. Митингующие забрасывали правоохранителей кирпичами, фейерверками и бутылками. Десятки человек были задержаны. У некоторых изъято холодное оружие.