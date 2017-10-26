Во Франции дефицит сливочного масла: цены на круассаны могут взлететь до 6 евро

Новости Франции. Франция столкнулась с дефицитом сливочного масла. Полки супермаркетов сейчас непривычно пусты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что раньше предприятия снизили производство масла из-за падения спроса, а сейчас интерес французов к этому продукту возрос, но вернуться к былым объемам заводы пока не могут. Соответственно и цены взлетают, причем не только на масло, но и, например, на один из кулинарных символов страны – круассаны, в приготовлении которых этот ингредиент считается обязательным. Пекари подумывают брать с покупателей за французскую булочку до 6 евро.