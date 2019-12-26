Во Франции четверо неизвестных устроили стрельбу на улице

Новости Франции. Во французском Безансоне группа вооруженных людей в масках устроила стрельбу на улице: пострадали 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, нападавших было четверо. Всем им удалось скрыться. На месте происшествия правоохранители обнаружили 15 гильз, а также гранату. Пострадавших доставили в больницу, один из них находится в критическом состоянии. Полиция ищет злоумышленников.