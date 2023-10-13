Во Франции бывший ученик пришёл в школу с ножом и убил преподавателя

Новости Франции. Чрезвычайное происшествие на севере Франции. Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение в одной из школ города Аррас. От рук злоумышленника погиб преподаватель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько учащихся получили ранения. Они доставлены в больницу. Состояние пациентов тяжелое. Точное количество пострадавших уточняется. В ходе спецоперации полиции удалось задержать злоумышленника. Информацию подтвердил глава МВД Франции. Известно, что нападавшему 20 лет. Он бывший ученик школы. Его мотивы пока не ясны. Для дачи показаний также задержан брат подозреваемого. На месте ЧП ожидают французского лидера.