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Во Франции автомобиль наехал на группу солдат

09 августа 2017 12:13
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Новости Франции. Нападение на военных в пригороде Парижа. Автомобиль наехал на солдат в Леваллуа-Перре, когда те выходили из казармы рядом с мэрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 6 человек. У двоих ранения тяжелые.

Во Франции автомобиль наехал на группу солдат-1

По данным из официальных источников, нападение было тщательно спланировано: машину специально припарковали у ворот и ждали, когда военные выйдут на патрулирование. После атаки злоумышленник на автомобиле скрылся с места происшествия.

В регионе объявлен план «перехват». Поиски ведутся в радиусе 200 километров, но приметы нападавшего слишком скудны – военные не успели его рассмотреть.

# Фотофакт # Нападение

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