Во Франции акции протеста завершились разгонами. Люди возмущены введением санитарных пропусков

Новости Франции. Разгонами завершились акции протеста во Франции. 14 августа на улицы не только Парижа вышли сотни тысяч противников COVID-пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Разгонами завершились акции протеста во Франции. 14 августа на улицы не только Парижа вышли сотни тысяч противников COVID-пропусков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так выглядит бунт против санитарных пропусков в центре демократичной Европы.
В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.