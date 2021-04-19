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Во Флориде самолёт времён Второй мировой сел рядом с пляжем

19 апреля 2021 08:38
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Новости США. Отдыхавшие на пляже во Флориде стали свидетелями аварийного приземления самолета времен Второй мировой войны прямо на воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно опустилось всего в нескольких метрах от купающихся.

Во Флориде самолёт времён Второй мировой сел рядом с пляжем-1

Инцидент произошел во время авиашоу. У отреставрированного бомбардировщика в воздухе случилась техническая поломка. Пилот был вынужден в срочном порядке отыскать место, которое подойдет для посадки самолета.

Во Флориде самолёт времён Второй мировой сел рядом с пляжем-4

На прибрежной полосе находилось немало людей. Тогда летчик принял решение посадить воздушное судно на мелководье. К счастью, никто не пострадал.

# Самолет # Фотофакт

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