Во Флориде самолёт времён Второй мировой сел рядом с пляжем

Новости США. Отдыхавшие на пляже во Флориде стали свидетелями аварийного приземления самолета времен Второй мировой войны прямо на воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судно опустилось всего в нескольких метрах от купающихся.

Инцидент произошел во время авиашоу. У отреставрированного бомбардировщика в воздухе случилась техническая поломка. Пилот был вынужден в срочном порядке отыскать место, которое подойдет для посадки самолета.