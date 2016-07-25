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Во Флориде из 135 претендентов выбрали двойника Эрнеста Хэмингуэя

25 июля 2016 12:18
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Новости США. Во Флориде состоялся фестиваль Эрнестов Хэмингуэев. В Ки-Уэст, где американский классик прожил много лет и выловил немало рыбы, собрались 135 его двойников.

Надо отдать должное участникам, на обладание писательским даром они не претендуют и прекрасно сознают, что подобны папе Хэму лишь бородой, и ничем более.

Победителем стал 65-летний уроженец Северной Каролины: он 7 раз вступал в борьбу за право зваться точным подобием писателя и, наконец, добился успеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Конкурс

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