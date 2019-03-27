Во Флориде десятки тысяч жителей остались без света из-за удара молнии в электростанцию

Новости США. Во Флориде продолжают восстанавливать электроснабжение. Там 26 марта из-за удара молнии в электростанцию десятки тысяч жителей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Во Флориде продолжают восстанавливать электроснабжение. Там 26 марта из-за удара молнии в электростанцию десятки тысяч жителей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате удара возник пожар. К счастью, его удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.