Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку

Новости США. Чрезвычайное происшествие во Флориде. При посадке Boeing 737, на борту которого находились более 140 человек, съехал с взлетно-посадочной полосы в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента травмы получили свыше 20 пассажиров. Спасательные службы эвакуировали людей с крыльев самолета.

В компании Boeing сообщили, что им известно о происшествии. Сейчас специалисты собирают информацию о случившемся. По факту ЧП ведется расследование.