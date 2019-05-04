Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку

Новости США. Чрезвычайное происшествие во Флориде. При посадке Boeing 737, на борту которого находились более 140 человек, съехал с взлетно-посадочной полосы в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Чрезвычайное происшествие во Флориде. При посадке Boeing 737, на борту которого находились более 140 человек, съехал с взлетно-посадочной полосы в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента травмы получили свыше 20 пассажиров. Спасательные службы эвакуировали людей с крыльев самолета.
В компании Boeing сообщили, что им известно о происшествии. Сейчас специалисты собирают информацию о случившемся. По факту ЧП ведется расследование.
Напоминаем: на данный момент полеты Boeing 737 MAX запрещены. Такое решение приняли после серии катастроф и случаев неполадок с этим лайнером.