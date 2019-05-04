Прямой эфир

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку

04 мая 2019 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Чрезвычайное происшествие во Флориде. При посадке Boeing 737, на борту которого находились более 140 человек, съехал с взлетно-посадочной полосы в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку-1

В результате инцидента травмы получили свыше 20 пассажиров. Спасательные службы эвакуировали людей с крыльев самолета.

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку-4

В компании Boeing сообщили, что им известно о происшествии. Сейчас специалисты собирают информацию о случившемся. По факту ЧП ведется расследование.

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку-7

Напоминаем: на данный момент полеты Boeing 737 MAX запрещены. Такое решение приняли после серии катастроф и случаев неполадок с этим лайнером.

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку-10

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку
04 мая 2019 08:00

В США Boeing 737 с пассажирами на борту упал в реку

Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского
03 мая 2019 19:10

Стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского

В США учителям разрешат брать оружие на занятия
03 мая 2019 19:06

В США учителям разрешат брать оружие на занятия