Внезапные наводнения затопили американский штат Вашингтон

Внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, затопили американский штат Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице под водой оказался целый район.
Внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, затопили американский штат Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице под водой оказался целый район.
Частично остановлено движение транспорта, так как полиция и экстренные службы перекрыли все дороги, ведущие к нему. А в городе Росбург береговой охране даже пришлось использовать вертолет, чтобы эвакуировать людей из застрявших на затопленных дорогах машин. В управлении по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне сообщили, что в ближайшие дни вода начнет спадать.