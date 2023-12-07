Внезапные наводнения затопили американский штат Вашингтон

Частично остановлено движение транспорта, так как полиция и экстренные службы перекрыли все дороги, ведущие к нему. А в городе Росбург береговой охране даже пришлось использовать вертолет, чтобы эвакуировать людей из застрявших на затопленных дорогах машин. В управлении по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне сообщили, что в ближайшие дни вода начнет спадать.