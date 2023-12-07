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Внезапные наводнения затопили американский штат Вашингтон

07 декабря 2023 11:10
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Внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, затопили американский штат Вашингтон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице под водой оказался целый район.

Внезапные наводнения затопили американский штат Вашингтон-1

Частично остановлено движение транспорта, так как полиция и экстренные службы перекрыли все дороги, ведущие к нему. А в городе Росбург береговой охране даже пришлось использовать вертолет, чтобы эвакуировать людей из застрявших на затопленных дорогах машин. В управлении по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне сообщили, что в ближайшие дни вода начнет спадать.

# Наводнение # Новости США # Фотофакт

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