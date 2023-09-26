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Внезапные наводнения в Гватемале вызвали стихийное бедствие

26 сентября 2023 08:36
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Новости Гватемалы. Шесть человек погибли, 13 пропали без вести из-за внезапных наводнений в Гватемале. И по сообщению властей, количество жертв может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапные наводнения в Гватемале вызвали стихийное бедствие-1

Сильные ливни привели к масштабным разливам рек. За сутки вода залила километры земли. В столице бурные потоки и оползни снесли шесть домов. Под слоем камней и грязи оказались дороги. На месте стихийного бедствия проходит масштабная поисковая операция. Спасателям приходится работать вручную, так как туда пока не может добраться тяжелая техника.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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