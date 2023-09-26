Внезапные наводнения в Гватемале вызвали стихийное бедствие

Новости Гватемалы. Шесть человек погибли, 13 пропали без вести из-за внезапных наводнений в Гватемале. И по сообщению властей, количество жертв может возрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни привели к масштабным разливам рек. За сутки вода залила километры земли. В столице бурные потоки и оползни снесли шесть домов. Под слоем камней и грязи оказались дороги. На месте стихийного бедствия проходит масштабная поисковая операция. Спасателям приходится работать вручную, так как туда пока не может добраться тяжелая техника.