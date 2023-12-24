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ВМС США: хуситы атаковали два танкера с нефтью в Красном море

24 декабря 2023 12:29
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В Красном море два нефтяных танкера, относящихся к Норвегии и Индии, были подвергнуты атаке беспилотников. Об этом сообщило центральное командование ВМС США, пишет РИА Новости.

Инцидент случился вечером, около 20:00 по московскому времени. Ни одно из судов не получило серьезных повреждений, и на их сигналы бедствия отреагировал эсминец США «Лабун».

Это уже 14-е и 15-е нападения хуситов на торговые суда с октября. Ранее в ходе удара беспилотника был уничтожен танкер Chem Pluto, направлявшийся из Саудовской Аравии в Индию. В связи с угрозами хуситов некоторые транспортные компании приостановили транспортировку через Суэцкий канал, а BP и Equinor остановили движение танкеров по Красному морю.

# Международная политика

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