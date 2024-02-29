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ВМС Польши проведут учения в Балтийском море

29 февраля 2024 06:34
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Польский флот сегодня, 29 февраля, начнет боевые учения в Балтийском море. В них также примут участие союзники по Альянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВМС Польши проведут учения в Балтийском море-1

В ходе маневров командование планирует отработать действия, направленные на обеспечение безопасности перевозки топлива, а также других стратегических товаров морским путем. Все это – часть масштабных военных учений «Стойкий защитник» и «Дракон-2024». Всего в них примут участие более 20 тысяч военнослужащих, и будет задействовано свыше 3 тысяч единиц техники.

# Военные учения

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