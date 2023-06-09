Прямой эфир

Власти Японии планируют эвакуацию более 200 тысяч человек

09 июня 2023 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Власти Японии планируют эвакуацию более 200 тысяч человек. В одном из регионов появилась угроза оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Японии планируют эвакуацию более 200 тысяч человек-1

Ранее там прошли сильные дожди на фоне тайфуна. В результате почва сильно подмыта. Сотни тысяч жителей получили предписание эвакуироваться в безопасное место. По прогнозам, в ближайшие дни также ожидаются сильные дожди, из-за чего ситуация станет еще более опасной.

# Природные катаклизмы # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: дальнейшая помощь США Киеву зависит от успеха контрнаступления
09 июня 2023 06:07

Politico: дальнейшая помощь США Киеву зависит от успеха контрнаступления

В Японии прошла акция протеста против сброса сточных вод с АЭС Фукусима в океан
08 июня 2023 20:18

В Японии прошла акция протеста против сброса сточных вод с АЭС Фукусима в океан

Более 70% европейцев считают, что Европа должна развивать собственную оборонную сферу
08 июня 2023 20:17

Более 70% европейцев считают, что Европа должна развивать собственную оборонную сферу