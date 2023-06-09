Новости Японии. Власти Японии планируют эвакуацию более 200 тысяч человек. В одном из регионов появилась угроза оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее там прошли сильные дожди на фоне тайфуна. В результате почва сильно подмыта. Сотни тысяч жителей получили предписание эвакуироваться в безопасное место. По прогнозам, в ближайшие дни также ожидаются сильные дожди, из-за чего ситуация станет еще более опасной.