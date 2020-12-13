Власти Великобритании призвали супермаркеты запастись продуктами

Новости Великобритании. В Великобритании назревают панические настроения в связи с Brexit. Совет министров призвал супермаркеты запастись продуктами на фоне возможного выхода страны из Евросоюза без торговой сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть вероятность, что покупатели начнут сметать все с полок. Подобное наблюдалось в начале пандемии COVID-19, когда люди начали массово скупать туалетную бумагу. А Министерство здравоохранения обратилось к поставщикам медикаментов с просьбой сформировать запасы на ближайшие несколько недель.