Прямой эфир

Власти Великобритании призвали супермаркеты запастись продуктами

13 декабря 2020 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Великобритании назревают панические настроения в связи с Brexit. Совет министров призвал супермаркеты запастись продуктами на фоне возможного выхода страны из Евросоюза без торговой сделки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Великобритании призвали супермаркеты запастись продуктами-1

Есть вероятность, что покупатели начнут сметать все с полок. Подобное наблюдалось в начале пандемии COVID-19, когда люди начали массово скупать туалетную бумагу. А Министерство здравоохранения обратилось к поставщикам медикаментов с просьбой сформировать запасы на ближайшие несколько недель.

Напомним, переходный период после выхода Британии из Евросоюза истекает 31 декабря.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря
12 декабря 2020 20:16

В Париже +9, в Москве -3. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 декабря

В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек
12 декабря 2020 18:32

В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек

ВОЗ: за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%
12 декабря 2020 18:28

ВОЗ: за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%