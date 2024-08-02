Власти Турции запретили доступ к Instagram

Турция закрыла доступ к соцсети Instagram, согласно данным Совета по информационным и телекоммуникационным технологиям. Причины блокирования и его продолжительность не называются. Об этом пишет РИА Новости.



Instagram остается недоступным с утра пятницы как на мобильном устройстве, так и на компьютере.

Блокировка последовала после того, как глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун подверг социальную сеть критике за то, что она не позволяет пользователям публиковать сообщения с соболезнованиями в связи со смертью Исмаила Хании, главы политбюро палестинского движения ХАМАС.

Алтун назвала это цензурой и пообещала защищать свободу слова, принимая меры в отношении платформ, которые обслуживают «глобальную эксплуататорскую систему несправедливости». В Турции пятница объявлена днем национального траура в связи с убийством Хании.