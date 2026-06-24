Власти Судана обязали все университеты вернуться в официальные кампусы до 1 августа

Власти Судана распорядились: все университеты страны должны вернуться в свои лицензированные кампусы до 1 августа. Те, кто не выполнят требование, не смогут принимать студентов в новом учебном году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство вузов покинули свои территории после начала войны в 2023 году. Учебный процесс три года шел во временных центрах, зонах размещения беженцев и даже за пределами страны. Правительство заявляет: решение – часть усилий по восстановлению системы высшего образования и возвращению доверия к ней. Почти 120 учреждений пострадали от боевых действий, многие были разграблены. Потери оцениваются примерно в три миллиарда долларов.

Ахмед Омар Хогали, медиа-директор Университета Нилейн:

Все эти разрушения привели к серьезным потерям и затруднили быстрое восстановление работы университетов. Финансовые меры, необходимые для компенсации ущерба, значительны и требуют валютных ресурсов, которых стране сейчас не хватает из-за расходов на войну. Еще одна проблема – тысячи студентов и преподавателей находятся в лагерях беженцев за пределами Судана. Их возвращение потребует дополнительных средств, чтобы люди могли вернуться в Хартум и восстановить привычную жизнь.

Несмотря на трудности, в стране появляются первые признаки возвращения к нормальной жизни. В Хартуме студенты и преподаватели начали собственными силами восстанавливать факультет искусств. Другие учреждения также готовятся к работе. Власти называют происходящее шагом к возрождению системы образования и символом стойкости страны после нескольких лет войны.