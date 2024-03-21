Власти США запретили использовать флаги ЛГБТ в посольствах

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в ходе обсуждения темы финансирования отдельных федеральных агентств договорился с Белым домом о введении запрета на использование флагов ЛГБТ на территории посольств США. Об этом пишет РИА Новости, сообщает Bloomberg.

В контексте достигнутого соглашения Джонсон установил «запрет на флаг ЛГБТ на зданиях американских посольств». Под запретом также будут флаги Конфедерации и флаги приверженцев движения Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Однако, по словам источника из Демократической партии, запрет на использование радужных флагов персоналом посольств не вводится.