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Власти Словении намерены ограничить доступ к соцсетям подросткам младше 15 лет

06 февраля 2026 05:39
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Власти Словении планируют ввести законодательное ограничение доступа к социальным сетям для детей и подростков младше 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Словении намерены ограничить доступ к соцсетям подросткам младше 15 лет-2

Под потенциальный запрет могут попасть такие платформы, как TikTok и Snapchat. Данная тема активно обсуждается на международном уровне. Словения присоединяется к ряду стран, уже внедривших аналогичные меры: во Франции и Австралии соответствующие законы действуют. Кроме того, обсуждение или разработку подобных инициатив ведут в настоящее время Испания, Греция, Норвегия, Малайзия и Великобритания.

# Международная политика

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