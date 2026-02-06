Власти Словении намерены ограничить доступ к соцсетям подросткам младше 15 лет

Власти Словении планируют ввести законодательное ограничение доступа к социальным сетям для детей и подростков младше 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под потенциальный запрет могут попасть такие платформы, как TikTok и Snapchat. Данная тема активно обсуждается на международном уровне. Словения присоединяется к ряду стран, уже внедривших аналогичные меры: во Франции и Австралии соответствующие законы действуют. Кроме того, обсуждение или разработку подобных инициатив ведут в настоящее время Испания, Греция, Норвегия, Малайзия и Великобритания.