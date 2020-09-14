Власти Шри-Ланки продлили запрет на въезд туристов до октября

Новости Шри-Ланки. Власти Шри-Ланки продлили закрытие страны для туристов до 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – высокий уровень заболевания COVID-19 в стране.

Границы планировалось открыть еще 15 августа, однако из-за невозможности обеспечить полную безопасность было принято решение пока туристов не принимать. При этом власти отмечают, что запрет может быть продлен и на более поздний срок.