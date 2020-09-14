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Власти Шри-Ланки продлили запрет на въезд туристов до октября

14 сентября 2020 07:51
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Новости Шри-Ланки. Власти Шри-Ланки продлили закрытие страны для туристов до 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – высокий уровень заболевания COVID-19 в стране.  

Власти Шри-Ланки продлили запрет на въезд туристов до октября-1

Границы планировалось открыть еще 15 августа, однако из-за невозможности обеспечить полную безопасность было принято решение пока туристов не принимать. При этом власти отмечают, что запрет может быть продлен и на более поздний срок.  

Власти Шри-Ланки продлили запрет на въезд туристов до октября-4

Подобные ограничения сильно сказываются на экономике страны, ведь международный туризм – основной источник поступлений в бюджет.  

# Коронавирус # Фотофакт

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