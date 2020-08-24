Власти решили не открывать Бали для туристов до конца 2020 года

Новости Индонезии. Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне ситуации с коронавирусом. Правительство страны считает, что эпидемиологическая обстановка в республике, в том числе на популярном курортном острове, ещё не достаточно безопасна. План по открытию Бали для иностранцев в сентябре отменён, поскольку власти решили, что спешка может навредить имиджу страны.