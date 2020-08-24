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Власти решили не открывать Бали для туристов до конца 2020 года

24 августа 2020 14:25
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Новости Индонезии. Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Власти решили не открывать Бали для туристов до конца 2020 года -1

Решение принято на фоне ситуации с коронавирусом. Правительство страны считает, что эпидемиологическая обстановка в республике, в том числе на популярном курортном острове, ещё не достаточно безопасна. План по открытию Бали для иностранцев в сентябре отменён, поскольку власти решили, что спешка может навредить имиджу страны.

Власти решили не открывать Бали для туристов до конца 2020 года -4

Сейчас основное внимание здесь намерены уделить привлечению местных туристов. Пандемия и карантинные ограничения нанесли серьёзный удар по экономике Бали. Более двух с половиной тысяч жителей остались без работы, свыше 70 находятся в неоплачиваемых отпусках.

# Коронавирус # Фотофакт

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