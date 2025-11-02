Власти Польши хотят заставить своих граждан погашать долги Украины

В Польше разгорается серьезный скандал. Он связан с предполагаемой практикой оплаты процентов по долгам Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти выплаты ложатся на плечи польских налогоплательщиков. С таким заявлением выступил лидер коалиции евроскептиков «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек.

Чиновник сослался на данные Министерства финансов Польши. Так, кредитное соглашение Украины с Еврокомиссией предусматривает погашение Варшавой процентов по украинскому кредиту. Речь идет о сумме 30 миллионов евро только за текущий год.