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Власти Польши хотят заставить своих граждан погашать долги Украины

02 ноября 2025 13:34
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В Польше разгорается серьезный скандал. Он связан с предполагаемой практикой оплаты процентов по долгам Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти выплаты ложатся на плечи польских налогоплательщиков. С таким заявлением выступил лидер коалиции евроскептиков «Конфедерация», депутат сейма Гжегож Плачек.

Власти Польши хотят заставить своих граждан погашать долги Украины-2

Чиновник сослался на данные Министерства финансов Польши. Так, кредитное соглашение Украины с Еврокомиссией предусматривает погашение Варшавой процентов по украинскому кредиту. Речь идет о сумме 30 миллионов евро только за текущий год.

Власти Польши хотят заставить своих граждан погашать долги Украины-4

Плачек подчеркнул любопытное условие этого договора. Выплаты по кредитам происходят, только когда Украина подает соответствующую заявку в Брюссель. То есть Киев в любой, даже самый не подходящий для польской экономики момент, может затребовать денег. На этом фоне депутат обратил внимание на растущий дефицит бюджета Польши. Госдолг также увеличивается, поэтому, помимо своих расходов, Польша с трудом может покрывать украинские.

# Международная политика

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