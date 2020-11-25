Власти Никарагуа оценили ущерб от ураганов «Йота» и «Эта» в более чем 740 млн долларов

Новости Никарагуа. Власти Никарагуа оценили ущерб от двух ураганов в более чем 740 миллионов долларов. Речь идет о циклонах «Эта» и «Йота», которые обрушились на страну в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.