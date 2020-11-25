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Власти Никарагуа оценили ущерб от ураганов «Йота» и «Эта» в более чем 740 млн долларов

25 ноября 2020 08:37
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Новости Никарагуа. Власти Никарагуа оценили ущерб от двух ураганов в более чем 740 миллионов долларов. Речь идет о циклонах «Эта» и «Йота», которые обрушились на страну в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Никарагуа оценили ущерб от ураганов «Йота» и «Эта» в более чем 740 млн долларов-1

Большая часть суммы – это материальный ущерб от непогоды. В общую цифру входят также экономические потери и помощь пострадавшим. В результате разгула стихий разрушены более 5 тысяч домов, еще 38 тысяч зданий повреждены.

Власти Никарагуа оценили ущерб от ураганов «Йота» и «Эта» в более чем 740 млн долларов-4

В списке погибших десятки жителей. Многие числятся пропавшими без вести.

# Ураганы # Фотофакт

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