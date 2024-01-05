Власти Мексики рассеяли караван мигрантов, идущий к США

Но во избежание беспорядков пошли на хитрость. Прикрываясь заботой об их безопасности, которую полиция якобы не в силах обеспечить, людям предложили разместиться в нескольких центрах временного содержания. Чтобы потом относительно комфортно отправить их на автобусах дальше. В результате большая колонна была рассеяна, только вот в центры попали не многие. Большую часть людей просто увезли подальше от границы, оставив на улице без средств к существованию. Единственное, что им оставалось – вернуться домой, чего, собственно, и добавились мексиканские власти.