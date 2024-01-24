Власти Литвы запретили военным и чиновникам ездить в Беларусь

В ведомстве подчеркнули, что перечень так называемых запрещенных стран был составлен после оценки угроз национальной безопасности. В Вильнюсе считают, что вышеупомянутые государства собирают информацию о гражданах Литвы, которые обладают секретными данными, а после стремятся их завербовать. Нововведение уже утвердили в Сейме. Там же поручили составить черный список стран. В нем, помимо Беларуси, числятся Россия, Китай, Азербайджан, Армения и другие страны ближнего зарубежья.