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Власти Литвы запретили военным и чиновникам ездить в Беларусь

24 января 2024 19:50
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Власти Литвы запретили военным и чиновникам ездить в Беларусь. С инициативой выступило Министерство обороны прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Литвы запретили военным и чиновникам ездить в Беларусь-1

В ведомстве подчеркнули, что перечень так называемых запрещенных стран был составлен после оценки угроз национальной безопасности. В Вильнюсе считают, что вышеупомянутые государства собирают информацию о гражданах Литвы, которые обладают секретными данными, а после стремятся их завербовать. Нововведение уже утвердили в Сейме. Там же поручили составить черный список стран. В нем, помимо Беларуси, числятся Россия, Китай, Азербайджан, Армения и другие страны ближнего зарубежья.

# Международная политика # Новости Литвы

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