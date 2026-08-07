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Власти Латвии проводят мобилизационные учения для резервистов

07 августа 2026 06:37
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Власти Латвии проводят учения по мобилизации: в ряде городов, включая Ригу, развернуты призывные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Латвии проводят мобилизационные учения для резервистов-2

Цель маневров – отработать оповещение и призыв граждан в случае кризиса. В учениях участвуют резервисты – их направят в пехотную школу до конца месяца. Программа включает обращение с оружием, стрельбу, связь, ориентирование, отработку боевых навыков и оказание медицинской помощи.

# Латвия

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