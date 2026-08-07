Власти Латвии проводят мобилизационные учения для резервистов

«Шенген схлопнулся за одну ночь». Как миграционный хаос в Испании заставил Европу закрыть границы?

«60 тысяч человек за сутки, 88 тел, 7 тысяч детей и подростков без документов. Это не сводка с фронта. Это статистика одного испанского города за один день».