Власти Израиля заявили, что взяли в плен высокопоставленного командира «Хезболлы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в ходе рейда спецназа, который высадился в одном из ливанских городов и затем скрылся на быстроходных катерах. Захваченный боевик отвечал за планирование и проведение морских операций. Теперь его допрашивают спецслужбы Израиля.