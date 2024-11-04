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Власти Израиля заявили, что взяли в плен высокопоставленного командира «Хезболлы»

04 ноября 2024 07:06
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Власти Израиля заявили, что взяли в плен высокопоставленного командира «Хезболлы», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Израиля заявили, что взяли в плен высокопоставленного командира «Хезболлы»-2

Это произошло в ходе рейда спецназа, который высадился в одном из ливанских городов и затем скрылся на быстроходных катерах. Захваченный боевик отвечал за планирование и проведение морских операций. Теперь его допрашивают спецслужбы Израиля.

# Международная политика

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