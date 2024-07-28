Власти Израиля настроены на полномасштабную войну с Ливаном

Возросла вероятность полномасштабной войны Тель-Авива с шиитским движением «Хезболла» и Ливаном, пишет РИА Новости со ссылкой на израильский веб-сайт Ynet.

27 июля текущего года ЦАХАЛ сообщил о том, что погибли 11 человек во время нападения на деревню Мадждаль-Шамс, расположенную на Голанских высотах. Пресс-служба израильской скорой помощи информировала, что жертвами нападения являлись дети и подростки.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац отметил, что страна движется к полномасштабной войне с «Хезболла» и Ливаном. Израиль отплатит на фронте и в тылу, подчеркнул Кац.