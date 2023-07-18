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Власти Италии объявили красный уровень опасности из-за жары

18 июля 2023 08:00
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Жертвы, пострадавшие и буйство огненной стихии. Экстремальная жара, установившаяся в США и Европе несет гибель и разрушения. Власти Италии объявили красный уровень опасности в 16 городах. А температура в американской Долине Смерти превысила +56 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Италии объявили красный уровень опасности из-за жары-1

Пребывание некоторых туристов на европейских курортах было омрачено. Так, гостье Италии стало плохо, когда она стояла в очереди в Колизей. Женщина потеряла сознание, но врачи вовремя оказали помощь. Ранее в Италии погиб местный житель.

В Греции высокие температуры и засушливая погода стали причинами лесных пожаров. Из опасных районов эвакуируют жителей. Более тысячи детей вывезли из лагерей вблизи города Лутраки, в городской конференц-центр переселили постояльцев дома престарелых. Спасают и животных: на грузовиках вывозят лошадей. 

Власти Италии объявили красный уровень опасности из-за жары-4

Тем временем сотни пожарных при поддержке авиации работают над локализацией возгораний. За сутки удалось ликвидировать 46 пожаров.

# Погода # Фотофакт

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