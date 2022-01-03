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Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР

03 января 2022 07:54
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Новости ЮАР. В ЮАР задержан подозреваемый в причастности к пожару в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, внутри здания не работали противопожарные распылители, так как кто-то перекрыл клапан.

Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР-1

А вот в оппозиции считают, что пожар связан с недавним расследованием о коррупции. По их мнению, таким образом власти хотели уничтожить документы, хранящиеся в здании.

Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР-4

2 января в Кейптауне загорелось здание парламента. Огонь уничтожил крышу, два этажа, где располагалась нижняя палата, а также зал заседаний. Пострадавших в результате инцидента нет. Точную оценку материального ущерба еще предстоит провести. Полиция продолжает расследование.

# Пожар # Фотофакт

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