Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР

Новости ЮАР. В ЮАР задержан подозреваемый в причастности к пожару в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, внутри здания не работали противопожарные распылители, так как кто-то перекрыл клапан.

А вот в оппозиции считают, что пожар связан с недавним расследованием о коррупции. По их мнению, таким образом власти хотели уничтожить документы, хранящиеся в здании.