Власти хотели уничтожить документы? Оппозиция выдвинула версию о причине пожара в парламенте ЮАР

Новости ЮАР. В ЮАР задержан подозреваемый в причастности к пожару в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, внутри здания не работали противопожарные распылители, так как кто-то перекрыл клапан.
Новости ЮАР. В ЮАР задержан подозреваемый в причастности к пожару в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, внутри здания не работали противопожарные распылители, так как кто-то перекрыл клапан.
А вот в оппозиции считают, что пожар связан с недавним расследованием о коррупции. По их мнению, таким образом власти хотели уничтожить документы, хранящиеся в здании.
2 января в Кейптауне загорелось здание парламента. Огонь уничтожил крышу, два этажа, где располагалась нижняя палата, а также зал заседаний. Пострадавших в результате инцидента нет. Точную оценку материального ущерба еще предстоит провести. Полиция продолжает расследование.