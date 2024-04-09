Власти Германии приукрашивают данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву

Правительство Германии приукрашивает данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на расчеты комитета Бундестага по бюджету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, более 3 миллиардов евро будут возвращены ФРГ из общего бюджета Евросоюза, еще около двух миллиардов, направленных для ВСУ, пойдут на нужды других стран и перевооружение немецкой армии. По словам канцлера Шольца, Германия выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере 28 миллиардов евро. В действительности, по расчетам, на эту помощь было потрачено пока только 10 миллиардов 200 миллионов евро.