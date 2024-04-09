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Власти Германии приукрашивают данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву

09 апреля 2024 06:42
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Правительство Германии приукрашивает данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на расчеты комитета Бундестага по бюджету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Германии приукрашивают данные по оказанной и запланированной военной помощи Киеву-1

Так, более 3 миллиардов евро будут возвращены ФРГ из общего бюджета Евросоюза, еще около двух миллиардов, направленных для ВСУ, пойдут на нужды других стран и перевооружение немецкой армии. По словам канцлера Шольца, Германия выделила на военную поддержку Украины средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере 28 миллиардов евро. В действительности, по расчетам, на эту помощь было потрачено пока только 10 миллиардов 200 миллионов евро.

# Международная политика

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