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Власти Франции решили снести палаточные лагеря мигрантов в рамках подготовки улиц к Олимпиаде

01 ноября 2023 19:58
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Обратная сторона предолимпийской медали. Во Франции массово уничтожают палаточные лагеря мигрантов. Причина – подготовка страны к Олимпиаде, которую посетят десятки тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Франции решили снести палаточные лагеря мигрантов в рамках подготовки улиц к Олимпиаде-1

Также власти поручили прекратить раздачу еды нуждающимся. Все для того, чтобы «очистить» улицы. Французы с такой политикой не согласны. Они провели акцию протеста перед штаб-квартирой оргкомитета соревнований. Демонстранты выступили против «социальной чистки». Письмо с призывом прекратить подобное властям направили более 70 неправительственных организаций.

# Беженцы # Фотофакт

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