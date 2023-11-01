Власти Франции решили снести палаточные лагеря мигрантов в рамках подготовки улиц к Олимпиаде

Обратная сторона предолимпийской медали. Во Франции массово уничтожают палаточные лагеря мигрантов. Причина – подготовка страны к Олимпиаде, которую посетят десятки тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также власти поручили прекратить раздачу еды нуждающимся. Все для того, чтобы «очистить» улицы. Французы с такой политикой не согласны. Они провели акцию протеста перед штаб-квартирой оргкомитета соревнований. Демонстранты выступили против «социальной чистки». Письмо с призывом прекратить подобное властям направили более 70 неправительственных организаций.