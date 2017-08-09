Власти Черногории связывают ночной взрыв возле кафедрального собора с разборками в криминальных кругах

Новости Черногории. В Черногории выясняют обстоятельства мощного ночного взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел около крупнейшего кафедрального собора – Воскресения Христова в Подгорице.

Устройство сработало в одном из офисных зданий столицы. При взрыве никто не пострадал, но соседние дома и автомобили получили серьезные повреждения. На месте происшествия работают полицейские и специалисты экстренных служб. Власти исключают версию теракта и связывают произошедшее скорее с разборками в криминальных кругах.