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Власти Черногории связывают ночной взрыв возле кафедрального собора с разборками в криминальных кругах

09 августа 2017 15:46
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Новости Черногории. В Черногории выясняют обстоятельства мощного ночного взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел около крупнейшего кафедрального собора – Воскресения Христова в Подгорице.

Устройство сработало в одном из офисных зданий столицы. При взрыве никто не пострадал, но соседние дома и автомобили получили серьезные повреждения. На месте происшествия работают полицейские и специалисты экстренных служб. Власти исключают версию теракта и связывают произошедшее скорее с разборками в криминальных кругах.

В Черногории мощный взрыв прогремел в офисном здании

Власти Черногории связывают ночной взрыв возле кафедрального собора с разборками в криминальных кругах-1

# Фотофакт # Взрыв

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