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Власти Аргентины подтвердили выпуск новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо

28 декабря 2023 07:19
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Новые власти Аргентины подтвердили, что центробанк страны выпустит купюры номиналом 20 и 50 тысяч песо в связи с высокой инфляцией. В настоящее время самая крупная банкнота в стране имеет номинал две тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Аргентины подтвердили выпуск новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо-1

Аргентина несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. С начала года по ноябрь рост цен составил 148 %. Инфляция ускорилась после избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса песо почти вдвое.

# Экономический кризис

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