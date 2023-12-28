Власти Аргентины подтвердили выпуск новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо

Новые власти Аргентины подтвердили, что центробанк страны выпустит купюры номиналом 20 и 50 тысяч песо в связи с высокой инфляцией. В настоящее время самая крупная банкнота в стране имеет номинал две тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентина несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. С начала года по ноябрь рост цен составил 148 %. Инфляция ускорилась после избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса песо почти вдвое.