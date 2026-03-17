Владимир Путин помиловал 23 женщины

По словам председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева, президент РФ Владимир Путин помиловал 23 женщин. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что в списке есть женщины, у которых есть дети или родственники, участвующие в специальной военной операции.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к президенту с просьбой освободить от наказания женщин с детьми и людей с ограниченными возможностями, впервые осужденных за незначительные преступления, не связанные с насилием. Тогда Путин пообещал рассмотреть списки, подготовленные правозащитниками.

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