Прямой эфир

Владимир Путин подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма

05 апреля 2021 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы до 5 лет. Россия законодательно ужесточает ответственность за любую из форм реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент России подписал соответствующие законы 5 апреля.

Владимир Путин подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма-1

Такое наказание теперь, к примеру, грозит за оскорбление ветеранов в сети. 3 миллиона рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы можно получить за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Владимир Путин подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма-4

В Беларуси схожие законы также заработают в ближайшее время. Палата представителей в первом чтении приняла законопроекты о недопущении реабилитации нацизма и поправки в законы о противодействии экстремизму.

# Закон # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн
05 апреля 2021 16:12

Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн

Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. Результаты соцопроса
05 апреля 2021 15:55

Каждый пятый поляк считает, что его положение на рынке труда ухудшится. Результаты соцопроса

Во Франции десятки людей обнажились перед зданием Министерства культуры
05 апреля 2021 15:48

Во Франции десятки людей обнажились перед зданием Министерства культуры