Владимир Путин подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма

Новости России. Штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы до 5 лет. Россия законодательно ужесточает ответственность за любую из форм реабилитации нацизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент России подписал соответствующие законы 5 апреля.

Такое наказание теперь, к примеру, грозит за оскорбление ветеранов в сети. 3 миллиона рублей штрафа и до 3 лет лишения свободы можно получить за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.