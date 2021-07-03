Прямой эфир

Владимир Путин: освобождение Минска стало одной из важнейших побед наших отцов

03 июля 2021 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин: освобождение Минска стало одной из важнейших побед наших отцов-1

Владимир Путин, Президент России:
3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных нашими отцами и дедами в годы Великой Отечественной войны.

Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Си Цзиньпин: Китай будет продолжать оказывать твёрдую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси
03 июля 2021 11:34

Си Цзиньпин: Китай будет продолжать оказывать твёрдую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси

В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки
02 июля 2021 22:44

В России снова зарегистрирован максимум смертей от коронавируса за сутки

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?
02 июля 2021 15:02

Авиабазу Баграм в Афганистане покинули войска США и НАТО. Что это значит?