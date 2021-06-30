Владимир Путин: что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?

Новости России. Россия не станет отвечать на западные санкции себе во вред. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Россия не станет отвечать на западные санкции себе во вред. Об этом заявил президент Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил: «Чем бы Россию не пугали, она развивается, экономический суверенитет повышается, обороноспособность уже по многим параметрам обошла страны мира, в том числе и США». В ходе беседы среди прочего была затронута тема российско-украинских отношений. На вопрос о возможности встречи с Зеленским Путин заявил, что тот отдал свою страну под полное внешнее управление.
Владимир Путин, президент России:
Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить.