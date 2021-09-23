Владимир Макей выступит на общеполитической дискуссии в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Беларусь представляет министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава МИД выступит на общеполитической дискуссии, саммите ООН по продовольственным системам и примет участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи запланированы переговоры с руководством Организации Объединенных Наций, коллегами из Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Ряд встреч уже позади. Ключевые направления взаимодействия, совместные шаги по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсудили с министрами иностранных дел Турции, Никарагуа и Ирана.

Что же касается Генассамблеи, традиционно открыл ее глава Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе. Мировое сообщество столкнулось с целым «каскадом кризисов», включая продолжающуюся пандемию, проблемы климата и ситуацию в Афганистане.