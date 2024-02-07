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ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины

07 февраля 2024 08:44
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Воздушно-космическими силами и артиллерией РФ осуществлены удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии и двум бригадам ВС Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Так, сообщается, что в результате ударов бомбардировочной авиации и огня артиллерии «поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья».

Также, по словам Гордеева, за сутки российскими военными успешно предотвращены три попытки осуществления ВСУ ротации в районе Старомайорского.

# Международная политика

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