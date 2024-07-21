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ВКС РФ экстренно подняли в воздух истребители из-за бомбардировщиков США

21 июля 2024 12:34
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21 июля российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 засекли над Баренцевым морем американские бомбардировщики B-52H, которые приближались к государственной границе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Обнаружив цель, истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать ее и не допустить нарушения границы. 

Заметив истребители, американские самолеты повернули в противоположную сторону от границы России.

Истребители РФ благополучно вернулись на базу, и их полет прошел в соответствии с правилами использования международного воздушного пространства.

# Международная политика

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