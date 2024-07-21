ВКС РФ экстренно подняли в воздух истребители из-за бомбардировщиков США

21 июля российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 засекли над Баренцевым морем американские бомбардировщики B-52H, которые приближались к государственной границе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Обнаружив цель, истребители поднялись в воздух, чтобы идентифицировать ее и не допустить нарушения границы.

Заметив истребители, американские самолеты повернули в противоположную сторону от границы России.

Истребители РФ благополучно вернулись на базу, и их полет прошел в соответствии с правилами использования международного воздушного пространства.