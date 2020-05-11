Визовые центры Польши начали работать в Минске, Бресте и Гродно

Новости Беларуси. Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно планируют возобновить прием заявлений с 11 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавать такие заявления смогут лишь те, кто работает в Польше и имеет действующие разрешения и другие документы. Тем, кто планирует поездку в эту страну для других целей, стоит дождаться следующих этапов возобновления приема заявлений в визовых центрах.