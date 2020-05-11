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Визовые центры Польши начали работать в Минске, Бресте и Гродно

11 мая 2020 07:04
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Новости Беларуси. Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно планируют возобновить прием заявлений с 11 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, речь идет пока о некоторых категориях людей.

Визовые центры Польши начали работать в Минске, Бресте и Гродно-1

Подавать такие заявления смогут лишь те, кто работает в Польше и имеет действующие разрешения и другие документы. Тем, кто планирует поездку в эту страну для других целей, стоит дождаться следующих этапов возобновления приема заявлений в визовых центрах.

# Беларусь-Польша # Фотофакт

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