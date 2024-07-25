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Визит премьер-министра Израиля вызвал массовые беспорядки в Вашингтоне

25 июля 2024 08:51
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Визит премьер-министра Израиля вызвал массовые беспорядки в Вашингтоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит премьер-министра Израиля вызвал массовые беспорядки в Вашингтоне-1

Тысячи людей собрались возле капитолия, где планировалось выступление Нетаньяху перед конгрессменами. Политик собирался рассказать о справедливости войны, которую Израиль ведет в Газе. Однако его решили бойкотировать представители демократов. А на улицах начались акции протеста. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ. Известно о нескольких пострадавших.

# Международная политика

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