Визит премьер-министра Израиля вызвал массовые беспорядки в Вашингтоне

Тысячи людей собрались возле капитолия, где планировалось выступление Нетаньяху перед конгрессменами. Политик собирался рассказать о справедливости войны, которую Израиль ведет в Газе. Однако его решили бойкотировать представители демократов. А на улицах начались акции протеста. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ. Известно о нескольких пострадавших.