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Вильнюс направил американские ЗРК в сторону Калининградской области

10 июля 2023 12:23
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Новости Литвы. Спецподразделения, гаубицы, истребители: Литва усиливает меры безопасности перед саммитом НАТО. Уже завтра, 11 июля, глав стран, входящих в Альянс, соберет Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс направил американские ЗРК в сторону Калининградской области-1

Ожидается прибытие президента США. В связи с этим руководство НАТО посчитало необходимым позаботиться о безопасности. По его словам, Литва превратилась в настоящую крепость, защищают которую передовые вооружения. Абсолютно не скрывается и тот факт, что установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область. Государства НАТО обеспечили дополнительную защиту воздушного пространства, а также отправили около тысячи военных для охраны гостей встречи. Количество пограничников на рубежах с ЕАЭС утроено.

# НАТО # Джо Байден # Новости Литвы # Фотофакт

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