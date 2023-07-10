Вильнюс направил американские ЗРК в сторону Калининградской области

Ожидается прибытие президента США. В связи с этим руководство НАТО посчитало необходимым позаботиться о безопасности. По его словам, Литва превратилась в настоящую крепость, защищают которую передовые вооружения. Абсолютно не скрывается и тот факт, что установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область. Государства НАТО обеспечили дополнительную защиту воздушного пространства, а также отправили около тысячи военных для охраны гостей встречи. Количество пограничников на рубежах с ЕАЭС утроено.